Serie C Girone C: il Monopoli batte il Casarano 2-1, il Cerignola cade contro l’Atalanta U23
FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli centra una preziosa vittoria casalinga contro il Casarano per 2-1 nella trentunesima giornata del girone C di Serie C. La partita, disputata allo stadio “Veneziani”, ha visto il Casarano passare in vantaggio al 45’ del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Chiricò, concesso per un fallo di Angileri su Ferrara.
Nella ripresa il Monopoli reagisce: al 12’ Ronco pareggia con un destro su assist di Longo, mentre al 18’ Longo di testa su cross di Greco firma il gol decisivo che regala i tre punti ai padroni di casa. Con questo successo il Monopoli sale al settimo posto in classifica con 47 punti, mentre il Casarano resta nono a quota 40, in coabitazione con Altamura e Potenza.
In contemporanea, il Cerignola subisce una sconfitta esterna per 3-2 contro l’Atalanta Under 23 a Caravaggio. L’Atalanta passa subito in vantaggio con Levak al 3’ e raddoppia al 12’ con Cortinovis. Nella ripresa il Cerignola accorcia con Vitale al 1’ e pareggia al 5’ con Parlato, ma al 33’ arriva la rete decisiva dell’Atalanta con un’autorete di Gasbarro, che devia di testa nella propria porta un cross di Panada. Il Cerignola resta così ottavo con 45 punti.
Per la prossima trentaduesima giornata, il Casarano affronterà il Cosenza sabato 14 marzo alle 14:30 al “Capozza”, mentre domenica 15 marzo alle 17:30 il Monopoli sarà ospite della Casertana al “Pinto” e il Cerignola sfiderà il Sorrento al “Monterisi”.