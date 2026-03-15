Indian Wells, finale femminile tra Rybakina e Sabalenka. Fuori Errani e Paolini nel doppio

Si delineano le finali del torneo, uno dei più importanti appuntamenti del circuito tennistico internazionale.

Nel singolare femminile, la prima semifinalista a conquistare il pass per l’atto conclusivo è stata Elena Rybakina, che ha superato Elina Svitolina con il punteggio di 7-5, 6-4 al termine di un match combattuto.

Nella seconda semifinale, la bielorussa Aryna Sabalenka ha avuto la meglio sulla ceca Linda Noskova, imponendosi 6-3, 6-4 e guadagnando così l’accesso alla finale del torneo.

Nel doppio femminile si ferma invece il cammino della coppia italiana composta da Jasmine Paolini e Sara Errani, sconfitte in semifinale con un netto 6-2, 6-2 dall’americana Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova.

Nell’altra semifinale del torneo di doppio femminile, la kazaka Anna Danilina e la serba Alexandra Krunić hanno superato la spagnola Cristina Bucșa e l’americana Nicole Melichar-Martinez con il punteggio di 6-3, 6-4, conquistando la finale.

Nel doppio maschile, la prima semifinale ha visto il successo del francese Manuel Guinard e dell’argentino Guido Andreozzi, che hanno battuto la coppia formata da Horacio Zeballos e Marcel Granollers con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-5.

Nella seconda semifinale, il francese Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot hanno superato lo svedese André Göransson e l’indiano Yuki Bhambri con il punteggio di 7-5, 6-7, 10-5, conquistando anche loro l’accesso alla finale del torneo.