Indian Wells, Maestrelli supera Tirante e conquista il tabellone principale
FRANCESCO LOIACONO - Nelle qualificazioni del torneo BNP Paribas Open grande risultato per l’azzurro Francesco Maestrelli, che conquista l’accesso al tabellone principale battendo l’argentino Thiago Agustin Tirante con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco.
Negli altri incontri delle qualificazioni, l’australiano Aleksandar Vukic ha superato il croato Dino Prizmic con il risultato di 6-2 6-4. Successo anche per lo statunitense Mackenzie McDonald, che ha battuto il connazionale Trevor Svajda per 6-4 6-2.
Vittoria in due set pure per l’australiano Christopher O'Connell, che ha avuto la meglio sul georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-4 6-4.
Derby ceco a Indian Wells tra Dalibor Svrcina e Vit Kopriva, vinto da Svrcina per 7-6 6-4.
Partita più combattuta quella tra il francese Benjamin Bonzi e il giapponese Shintaro Mochizuki, con Bonzi che si è imposto 6-4 5-7 6-3.
Successo in rimonta per l’argentino Roman Andres Burruchaga, vincitore 2-6 7-6 6-3 contro il taiwanese Chun Hsin Tseng.
Lo spagnolo Martin Landaluce ha prevalso al termine di una sfida molto equilibrata contro il giapponese Sho Shimabukuro con il punteggio di 6-2 6-7 7-5.
Infine il canadese Alexis Galarneau ha battuto il cileno Tomas Barrios Vera per 6-3 6-4, guadagnando anche lui l’accesso al turno successivo delle qualificazioni.