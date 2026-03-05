Lutto nel giornalismo tarantino: morto a 33 anni Christian Cesario

TARANTO - Profondo cordoglio nel mondo del giornalismo e dello sport tarantino per la prematura scomparsa di Christian Cesario, morto a soli 33 anni.

Cesario, addetto stampa della SS Taranto della famiglia Ladisa, è deceduto mentre si trovava al lavoro al Palazzetto dello Sport di Gioia del Colle. In quella sede ricopriva il ruolo di responsabile della comunicazione della Joy Volley Gioia del Colle, formazione impegnata nel campionato di Serie A3 maschile di pallavolo.

Secondo le prime informazioni, non è ancora chiaro cosa sia accaduto con precisione. Sembra che il 33enne abbia accusato un malore improvviso mentre stava mangiando durante l’attività lavorativa.

La notizia ha rapidamente fatto il giro degli ambienti sportivi e giornalistici, lasciando sgomenti colleghi e amici che lo ricordano come un professionista serio, instancabile e profondamente appassionato del suo lavoro.

Tutta la squadra, la dirigenza e lo staff tecnico del Taranto calcio hanno espresso vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, stringendosi attorno a loro in questo momento di grande dolore.