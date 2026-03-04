Inter, Chivu: ''Impegno e capacità di capire i momenti, merito dei ragazzi''

MILANO - “Avevamo qualche emergenza e abbiamo dovuto fare qualche cambio giocando con due trequartisti sotto punta per la prima volta in stagione. Abbiamo provato ad adattarci cambiando modo di difendere nella nostra metà campo e cercando di andare a prenderli a uomo nella loro metà, ma eravamo un po' a ritardo con il quinto sul terzino sinistro, poi loro ci mettevano in difficoltà perché gli attaccanti scendevano a palleggiare, sono brevilinei e hanno tecnica. Siamo stati bravi a capire cosa dovevamo fare e in alcuni casi abbiamo avuto un po' di fortuna, ma per impegno e poco tempo a disposizione penso questa prestazione sia merito dei ragazzi che hanno capito in fretta e si sono messi a disposizione, sapendo che a volte devi accettare il palleggio di questa squadra che sa fare molte cose.

Oggi avevamo due attaccanti e abbiamo deciso di dividere il minutaggio: dobbiamo fare di necessità virtù e i ragazzi sono stati bravi a percepire la difficoltà capendo quello che si doveva e si poteva fare oggi, anche se non è stata una partita da Inter e neanche molto bella da vedere. Questa è stata una gara di attesa da parte di entrambe le squadre, loro diventavano una difesa a cinque senza palla e il match non è stato bello perché non si trovava lo spunto necessario: loro cercavano di attirarci e creare spazi per creare inserimenti da dietro, per noi oggi non era semplice perché è la prima volta che giochiamo con un doppio play e due trequartisti sotto punta non propriamente nel loro ruolo. Ci giocheremo tutto al ritorno. Per il derby non so cosa faremo, ma avremo quattro giorni per prepararlo al meglio ”