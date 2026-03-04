Splash Hospitality Expo: I convegni dell’ottava edizione

BARI - Da domenica 8 a mercoledì 11 marzo in Fiera del Levante a Bari si terrà l’ottava edizione di Splash Hospitality Expo, durante la quale, oltre alla parte espositiva, sarà proposto un programma di convegni pensati per offrire strumenti di formazione e occasioni di approfondimento sulle tendenze e sulle sfide del comparto.L’evento si inserisce all’interno di Levante Prof, una delle più importanti fiere B2B italiane dedicate al mondo Ho.Re.Ca., con cui Bar Project ha consolidato negli anni una partnership strategica. In questo contesto, Splash - manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality - si conferma un punto di riferimento per l’intera filiera del bar e della ristorazione, animando un’area di circa 3.000 m² con masterclass, talk e competizioni curate da brand nazionali e aziende del territorio.“Utilizzeremo questi quattro giorni per confrontarci con esperti di caratura nazionale e con relatori di grande autorevolezza, nella consapevolezza che la formazione rappresenta la leva principale per la crescita del settore – ha commentato Claudio Lepore, founder di Bar Project -. Per questo, oltre a competizioni e presentazioni, abbiamo scelto di animare il palcoscenico centrale con numerosi appuntamenti interamente dedicati alla specializzazione e alla crescita professionale”.La giornata inaugurale di domenica si aprirà alle 10.30 con un appuntamento a cura della Regione Puglia, dedicato a idee e visioni condivise con l’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale Francesco Paolicelli. Subito dopo, la Camera di Commercio delle Marche proporrà il convegno “La cucina delle radici: Le Marche guardano al futuro”. Alle 13 è previsto “Conversazioni liquide”, un talk che vedrà la partecipazione di esperti locali insieme al professor Francesco Lenoci dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel pomeriggio si alterneranno interventi di importanti brand nazionali, un focus sul caffè a Bari e un approfondimento sulle nuove tendenze della nightlife.Lunedì si aprirà con il convegno “L’importanza della formazione nel mondo della miscelazione”, seguito da due appuntamenti dedicati al caffè e alla pizza contemporanea. Il pomeriggio sarà invece dedicato al prosecco, al gelato e alle nuove prospettive del beverage analcolico.Martedì sarà la volta di “Message in a bottle: Voci, visioni e tendenze dal mondo del bar”, che vedrà la partecipazione dell’assessore Pietro Petruzzelli, dell’assessora Carla Palone, di Giampiero Francesca e Massimo Macrì di Blue Blazer, di Piermaurizio Dirienzo di The First e di Luca Tesser di Mixology Mag.L’ultima giornata, mercoledì 11 marzo, si aprirà alle 10.30 con “L’importanza della formazione: Dalle Murge a Seoul, il cuore piccante della Puglia”, a cui seguirà un secondo appuntamento a cura della Regione Puglia, “Taste Forward – Puglia, Strategie e opportunità per l’agroalimentare”.