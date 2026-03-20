Bari accende i riflettori sul BIF&ST 2026: otto giorni di cinema tra star e anteprime

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Apertura tra cinema e premi

BARI - Al via la 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. Un’edizione ricca di anteprime, ospiti internazionali e grandi protagonisti del cinema, che conferma il festival come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama culturale italiano.

A inaugurare ufficialmente il festival sarà “Il Dio dell’amore”, nuova commedia diretta da Francesco Lagi, presentata nella sezione “Rosso di sera” al Teatro Petruzzelli. In sala, insieme al regista, un cast corale che include Anna Bellato, Enrico Borello, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Vanessa Scalera.

Nel corso della serata saranno assegnati importanti riconoscimenti: il Premio BIF&ST Arte del Cinema a Kasia Smutniak e il Premio Camera di Commercio di Bari a Iginio Straffi. A condurre la serata il direttore artistico Oscar Iarussi insieme all’attrice Irene Maiorino.

Anteprime e grandi eventi

La giornata inaugurale sarà preceduta dalla proiezione di “Nelle tue mani” di Peter Del Monte, seguita da un incontro con Kasia Smutniak. Tra gli eventi speciali anche il concerto “Lumières possibles” con Eva Danino e Mattia Vlad Morleo al Teatro Kursaal Santalucia.

Spazio anche alla retrospettiva dedicata al premio Oscar Giuseppe Tornatore, con titoli come Il camorrista e Baarìa, e all’avvio delle “Notti Horror” con l’anteprima nazionale di Obsession di Curry Barker.

Ospiti e protagonisti

Durante la settimana sono attesi grandi nomi del cinema e della cultura, tra cui Alessandro Baricco, Elena Sofia Ricci, Luisa Ranieri, Valeria Golino e la celebre coppia Checco Zalone e Gennaro Nunziante.

Tra gli ospiti internazionali spiccano Trudie Styler e due premi Oscar: Wes Studi e ancora Giuseppe Tornatore. La chiusura vedrà protagonista Lino Banfi con un’anteprima dedicata alla sua carriera.

Le grandi anteprime

La sezione “Rosso di sera” porterà a Bari numerosi titoli attesi, tra cui il nuovo film di Pupi Avati, “Nel tepore del ballo”, e Antartica di Lucia Calamaro.

Tra le produzioni internazionali, riflettori puntati sul nuovo lavoro di Bradley Cooper, Is this things on?, interpretato da Laura Dern e Will Arnett, oltre a Partir un jour di Amélie Bonnin e Köln 75 di Ido Fluk. Il festival si chiuderà con Mektoub, My Love - Canto Due di Abdellatif Kechiche.

Concorsi e sezioni

Cuore internazionale del festival è il Concorso Meridiana, con una giuria presieduta da Roberto Andò. Tra i titoli in gara La petite dernière di Hafsia Herzi e Sorda di Eva Libertad.

Ampio spazio anche al cinema italiano con il concorso dedicato, che vedrà tra gli ospiti Barbara Bouchet, Alessio Boni, Giorgio Pasotti e Valentina Cervi.

Incontri e approfondimenti

Tornano anche le sezioni di approfondimento come “Il segreto dell’attrice”, curata da Piera Detassis, con ospiti come Maria Chiara Giannetta, Anna Ferzetti e Tecla Insolia.

Tra gli appuntamenti culturali anche “Doppio Testo”, a cura di Chiara Tagliaferri, che mette in dialogo cinema e letteratura con protagonisti come Marco Pontecorvo, Andrea Vitali e lo stesso Roberto Andò.

Il BIF&ST 2026 si conferma così un crocevia internazionale di cinema, arti e linguaggi, capace di trasformare Bari in un grande palcoscenico culturale aperto al pubblico e ai protagonisti dell’audiovisivo contemporaneo.