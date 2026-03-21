Italia, Gattuso convoca 28 azzurri: torna Chiesa, prima chiamata per Palestra
FRANCESCO LOIACONO - Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei 28 convocati per la sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo.
Tra le novità principali spicca il ritorno di Federico Chiesa, che torna a Coverciano, preferito ad altri profili offensivi come Bernardeschi, Zaniolo e Maldini. Da segnalare anche la prima convocazione del giovane difensore del Cagliari, Marco Palestra.
I convocati
Portieri: Elia Caprile, Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret.
Difensori: Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Diego Coppola, Federico Dimarco, Federico Gatti, Gianluca Mancini, Marco Palestra, Giorgio Scalvini, Leonardo Spinazzola.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Niccolò Pisilli, Sandro Tonali.
Attaccanti: Federico Chiesa, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca.
Gattuso punta su un mix di esperienza e nuovi innesti per affrontare un match importante nel percorso di qualificazione mondiale, con l’obiettivo di dare continuità al nuovo ciclo azzurro.