Nodo Bari Centrale: RFI riapre la stazione dopo lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale

BARI – La stazione diriapre alla circolazione ferroviaria dopo importanti interventi di ammodernamento e potenziamento.

Rete Ferroviaria Italiana, del Gruppo FS, ha completato il raddoppio della linea Taranto–Bari in ingresso alla stazione e ha attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), un sistema avanzato per la gestione della circolazione dei treni che garantisce maggiore sicurezza e regolarità all’interno del nodo ferroviario. Contestualmente, sono state effettuate modifiche al piano del ferro della stazione per migliorare l’interscambio tra i diversi gestori ferroviari presenti a Bari Centrale.

Le operazioni hanno visto impegnati oltre 100 tecnici di RFI, FS Engineering e delle imprese appaltatrici, al lavoro giorno e notte per completare i lavori. L’attivazione dell’ACC permette di velocizzare gli itinerari di arrivo e partenza lato Foggia, aumentando l’affidabilità tecnologica del nodo e creando le condizioni per la futura interconnessione della stazione con la rete ferroviaria dell’Aeroporto di Bari.

Il completamento del raddoppio della linea Bari–Taranto incrementa la capacità del collegamento ferroviario, consentendo un’offerta maggiore e più flessibile per i viaggiatori tra il capoluogo pugliese e la zona jonica.

L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a circa 120 milioni di euro, un impegno significativo che punta a rafforzare la mobilità sostenibile e l’efficienza del trasporto ferroviario nel Sud Italia.