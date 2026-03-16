Jannik Sinner trionfa a Indian Wells: primo titolo stagionale e 25° in carriera

Jannik Sinner

INDIAN WELLS - Il n.2 del mondoconquista ilaggiudicandosi il torneo di, l’ultimo grande appuntamento sul cemento che mancava nella sua bacheca.

In finale, Sinner ha avuto la meglio su Daniil Medvedev con un doppio 7-6, in una partita molto combattuta che ha messo in mostra la sua concentrazione e solidità mentale.

Si tratta del 25° titolo nel circuito maggiore per l’azzurro, che consolida ulteriormente il suo ruolo tra i top player del tennis mondiale.