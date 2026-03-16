Jannik Sinner trionfa a Indian Wells: primo titolo stagionale e 25° in carriera
INDIAN WELLS - Il n.2 del mondo Jannik Sinner conquista il primo titolo stagionale aggiudicandosi il torneo di Indian Wells, l’ultimo grande appuntamento sul cemento che mancava nella sua bacheca.
In finale, Sinner ha avuto la meglio su Daniil Medvedev con un doppio 7-6, in una partita molto combattuta che ha messo in mostra la sua concentrazione e solidità mentale.
Si tratta del 25° titolo nel circuito maggiore per l’azzurro, che consolida ulteriormente il suo ruolo tra i top player del tennis mondiale.