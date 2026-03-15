Serie A, la Lazio batte il Milan: rossoneri ko all’Olimpico e Inter a +8
ROMA - Il Milan di Massimiliano Allegri non riesce ad approfittare del mezzo passo falso dell’Inter contro l’Atalanta e scivola a –8 dai nerazzurri dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio.
La squadra guidata da Maurizio Sarri disputa una gara molto attenta, difendendosi con ordine e rendendosi pericolosa nelle ripartenze. Proprio da una di queste azioni nasce il gol decisivo firmato da Gustav Isaksen, che permette ai biancocelesti di portarsi in vantaggio.
Nella ripresa il Milan prova a reagire. Allegri cambia anche il reparto offensivo per aumentare la pressione, ma il forcing rossonero non produce risultati concreti. La Lazio resiste con solidità fino al fischio finale, conquistando una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico.
Con questo risultato, il Milan perde terreno nella corsa al vertice mentre l’Inter consolida il vantaggio in classifica.