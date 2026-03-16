Serie C, girone C: ko Monopoli e Altamura, vince il Cerignola
Ss Monopoli
FRANCESCO LOIACONO - Nella 32ª giornata del girone C di Serie C, risultati alterni per le squadre pugliesi: sconfitte per Monopoli e Altamura, mentre il Cerignola conquista una vittoria importante.
Il Monopoli perde 2-1 sul campo della Casertana allo stadio Stadio Alberto Pinto. Nel secondo tempo al 30’ il Monopoli passa in vantaggio con Longo, che trasforma un rigore concesso per un fallo di mano di Proia. La Casertana reagisce e al 37’ trova il pareggio con Butic su punizione. Al 45’ lo stesso Butic firma la doppietta e il gol decisivo con un rasoterra di sinistro a porta vuota. Il Monopoli resta ottavo in classifica con 47 punti.
Vittoria invece per il Audace Cerignola, che supera 3-2 il Sorrento allo stadio Stadio Domenico Monterisi. I padroni di casa sbloccano il match al 4’ con Ruggiero, su assist di Russo. Al 25’ il Sorrento pareggia con D’Ursi su rigore per fallo di Gasbarro. Prima dell’intervallo, al 45’, il Cerignola torna avanti con Gambale su cross di Paolucci. Nella ripresa il Sorrento pareggia al 20’ grazie all’autorete di Cretella su cross di Crecco, ma al 27’ Gambale segna ancora su assist di Paolucci, realizzando la rete decisiva. Il Cerignola sale così al settimo posto con 48 punti.
Sconfitta casalinga per il Team Altamura, battuto 2-1 dal Catania allo stadio Stadio Tonino D'Angelo. Nel primo tempo, al 26’, gli ospiti passano in vantaggio con Di Tacchio di testa su cross di Casasola. Nella ripresa, al 19’, l’Altamura pareggia con Curcio su punizione. Quando la gara sembra avviata verso il pareggio, al 97’ Casasola segna il gol decisivo con un diagonale di destro. L’Altamura resta undicesima con 40 punti.
Nel prossimo turno, la 33ª giornata, il Cerignola affronterà il Giugliano domenica 22 marzo alle 14.30 al Monterisi. Lunedì 23 marzo alle 20.30 il Monopoli ospiterà il Benevento allo stadio Stadio Vito Simone Veneziani, mentre l’Altamura sarà impegnata in trasferta contro la Salernitana allo Stadio Arechi