XVIII Traetta Week 2026: un viaggio musicale attraverso l’Europa



BITONTO (BA) - La Traetta Week (Settimana Traetta) è una settimana di celebrazioni internazionali, aperte e partecipative, dedicata alla memoria del grande compositore pugliese Tommaso Traetta (Bitonto, 1727 – Venezia, 1779). Un appuntamento che unisce studiosi, musicisti e appassionati per riscoprire l’eredità di una delle figure più significative del panorama musicale europeo del XVIII secolo. - La Traetta Week (Settimana Traetta) è una settimana di celebrazioni internazionali, aperte e partecipative, dedicata alla memoria del grande compositore pugliese Tommaso Traetta (Bitonto, 1727 – Venezia, 1779). Un appuntamento che unisce studiosi, musicisti e appassionati per riscoprire l’eredità di una delle figure più significative del panorama musicale europeo del XVIII secolo.





Traetta: Tracing Europe





La XVIII Settimana Traetta 2026, intitolata "Traetta: Tracing Europe", rende omaggio al viaggio creativo del compositore, un vero e proprio pellegrinaggio musicale attraverso il continente europeo.

In un’epoca in cui gli spostamenti tra paesi erano complessi e spesso rischiosi, l’Europa era un mosaico frammentato di stati, ciascuno con proprie leggi, lingue, monete e tradizioni. I viaggi potevano essere ostacolati da restrizioni politiche, quarantene e difficoltà logistiche, sia lungo le rotte terrestri — come nei vasti territori della Russia — sia via mare, verso città come Londra o Venezia.

Eppure, Traetta si impose come un autentico pioniere della cultura europea. Attraversando confini geografici e culturali, riuscì a portare la sua musica nei più importanti teatri e nelle principali corti del continente, contribuendo alla nascita di una sensibilità musicale europea condivisa.





Un pioniere della musica europea





Nel corso della sua carriera, Traetta visitò oltre venti tra le più importanti città europee, entrando in contatto con una molteplicità di stati e culture. Ogni viaggio rappresentava una sfida: non solo fisica, ma anche linguistica e culturale.

Lingue diverse, abitudini alimentari, architetture, strumenti musicali e tradizioni locali costituivano un continuo terreno di confronto. Tuttavia, proprio queste differenze alimentarono il suo spirito creativo, trasformando ogni esperienza in un’occasione di innovazione artistica.

La sua opera contribuì a delineare un’idea di Europa musicale che, pur non esistendo ancora come entità politica o sociale, prendeva forma attraverso la forza universale dell’arte.





Un’eredità senza confini





Traetta: Tracing Europe non celebra soltanto i luoghi attraversati dal compositore, ma soprattutto la sua determinazione. Muovendosi come se i confini non esistessero, Traetta riuscì a trasformare le difficoltà del viaggio in opportunità di creazione, scambio e crescita culturale.

Ogni città, ogni teatro e ogni corte diventano così simboli di un’impresa straordinaria: quella di un artista capace di lasciare un segno profondo e duraturo nella storia della musica europea.





Il Premio Traetta 2026





Come da tradizione, durante la manifestazione verrà conferito il XVIII Premio Traetta 2026. Il riconoscimento, una statuetta in bronzo realizzata dall’artista spagnolo Francisco Berdonces, sarà assegnato all’orchestra e organizzazione musicale francese Les Talens Lyriques.

Il premio viene conferito "in riconoscimento della loro coerente, profonda e altissima professionalità nel recupero, nell’interpretazione e nella diffusione del patrimonio musicale europeo del Settecento".





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