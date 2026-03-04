“La notte di Ciao Vinny”, solidarietà e spettacolo: il saluto della vicepresidente Vaccarella

BARI - Sarà la vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Elisabetta Vaccarella, a portare i saluti istituzionali della Presidenza della Regione Puglia in occasione dell’evento “La notte di Ciao Vinny: solidarietà e spettacolo”, in programma questa sera.

Una serata che unisce memoria, impegno civile e beneficenza, trasformando il ricordo in un’azione concreta a sostegno della comunità. Nel suo messaggio, la vicepresidente ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

“Questa non è soltanto una cena di gala. È un momento di memoria, di responsabilità e di impegno collettivo. È la dimostrazione concreta di come una comunità sappia trasformare il dolore in energia positiva, la difficoltà in solidarietà, il ricordo in azione.”

Vaccarella ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori, ai volontari, agli chef, agli artisti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata, con un pensiero particolare per chi parteciperà all’asta benefica sostenendo concretamente l’obiettivo dell’iniziativa.

Il ricavato sarà destinato al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, un sostegno che la vicepresidente ha definito “un gesto di grande valore umano e civile”, evidenziando come investire nella cura e nell’assistenza dei bambini significhi investire nel futuro della Puglia e ribadire che salute, ricerca e dignità delle persone sono priorità assolute.

Nel corso della serata spazio anche al tema della sicurezza stradale, con la presentazione di un nuovo spot e di un libro in preparazione, iniziative volte a promuovere la cultura della prevenzione e della responsabilità.

“La Regione Puglia è e sarà sempre al fianco di chi costruisce reti di solidarietà, di chi unisce le forze per un obiettivo più grande, di chi sceglie di non restare indifferente”, ha concluso Vaccarella, sottolineando come l’evento dimostri che insieme si può non solo raccogliere fondi, ma soprattutto donare speranza.