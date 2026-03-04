“Uomini che amano le donne”, al Teatro Kursaal Santalucia l’evento per l’8 marzo
BARI - In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, Gazzetta delle Donne, inserto femminile de La Gazzetta del Mezzogiorno, celebra il suo primo anno di attività con un evento culturale e civile dedicato al tema della violenza di genere.
L’appuntamento, dal titolo “Uomini che amano le donne”, si terrà alle ore 10.30 al Teatro Kursaal Santalucia di Bari.
L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione pubblica su un tema di stringente attualità, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, responsabilità condivisa e cultura del rispetto, coinvolgendo istituzioni, mondo dell’informazione e società civile.
