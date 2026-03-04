Bari, pedone travolto da bus in retromarcia in piazza Aldo Moro: disposta l’autopsia

BARI - Sarà conferito domani, giovedì 5 marzo 2026 alle ore 9, presso la Procura della Repubblica di Bari, l’incarico per l’autopsia sul corpo di Nicola Colaianni, il 66enne tragicamente deceduto dopo essere stato investito da un autobus dell’Amtab in piazza Aldo Moro, davanti alla stazione centrale.

La tragedia si è consumata venerdì 27 febbraio, intorno alle 17.45. L’uomo stava passeggiando quando è stato travolto da un mezzo che stava effettuando una manovra di retromarcia nella piazza principale del capoluogo pugliese.

Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Bari. Il sostituto procuratore Baldo Pisani ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto. Risulta indagato G.S., 65 anni, residente a Triggiano, conducente dell’autobus coinvolto nell’investimento. Per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica dei fatti, il pubblico ministero ha disposto l’esame autoptico, nominando quale consulente tecnico la dottoressa Eloisa Maselli, medico legale. Il conferimento dell’incarico avverrà negli uffici della Procura, al piano XI di viale Saverio Dioguardi.

La famiglia della vittima si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata nel risarcimento danni e nella valutazione delle responsabilità civili e penali, tramite l’area manager per Puglia e Molise Sabino De Benedictis, che collaborerà con l’avvocato Fabio Ferrara per la parte penale. È già stata depositata in Procura la nomina del consulente tecnico di parte, il medico legale Bruno Morgese, che assisterà all’autopsia per conto dei familiari.

L’esame autoptico sarà determinante per accertare le cause della morte e valutare le lesioni riportate nell’impatto. Parallelamente proseguono gli accertamenti investigativi sulla dinamica del sinistro. Piazza Aldo Moro, uno dei punti più frequentati e sorvegliati della città, è dotata di numerose telecamere: le immagini di videosorveglianza potrebbero fornire elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti.

I funerali di Nicola Colaianni si terranno sabato 7 marzo 2026 alle ore 10 nella Chiesa Madre del Cimitero di Bari. È prevista una partecipazione numerosa di parenti, amici e cittadini, ancora profondamente scossi dall’accaduto.