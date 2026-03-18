Inaugurata la biblioteca del reparto di nefrologia al Policlinico di Bari: oltre 100 libri donati da 'Un panda sulla luna'



È il quinto punto lettura attivo nell’ospedale universitario barese





BARI - Una biblioteca per rendere più accogliente il tempo trascorso in ospedale. È stato inaugurato presso l’Unità operativa di Nefrologia del Policlinico di Bari un nuovo spazio dedicato alla lettura, realizzato grazie alla donazione gratuita di oltre 100 volumi da parte dell’ente del Terzo Settore “Un panda sulla luna” di Terlizzi, realtà impegnata nella promozione delle buone pratiche di lettura e della cultura del libro.





La dotazione libraria comprende narrativa italiana e alcuni titoli internazionali, libri illustrati e saggi dedicati a economia, politica, costume e turismo. I volumi sono stati consegnati e sistemati all’interno del reparto, a disposizione dei pazienti durante il periodo di degenza o nelle giornate di day hospital.





“Abbiamo deciso di donare parte del nostro patrimonio librario – spiega Vito Marinelli promotore dell’iniziativa – perché anche in ospedale ci sia la possibilità di accedere gratuitamente ai libri. Offrire un servizio culturale in un contesto sanitario significa contribuire a rendere l’ospedale più umano, offrendo ai pazienti un’opportunità di svago e riflessione nelle ore trascorse in reparto. Siamo convinti che oltre al supporto medico, degenti e pazienti potranno beneficiare del supporto integrativo che forniscono i libri”.





L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata dall’associazione nel territorio e dalla volontà, condivisa con la direzione del reparto, di integrare l’assistenza clinica con un’attenzione al benessere complessivo della persona.





“Per chi affronta una malattia renale, spesso con ricoveri o trattamenti ripetuti nel tempo – conclude il prof. Loreto Gesualdo, direttore dell’Unità operativa di Nefrologia – anche piccoli gesti possono fare la differenza. La lettura rappresenta un modo per trascorrere il tempo, distrarsi e mantenere uno spazio personale durante la degenza. Ringraziamo l’associazione ‘Panda sulla luna’ per questa donazione che arricchisce il reparto e offre ai pazienti un servizio semplice ma significativo”.





“Quello inaugurato oggi è il quinto punto lettura attivo al Policlinico di Bari, che si aggiunge agli spazi già presenti in Oncoematologia Pediatrica, in Neonatologia, nelle sale di attesa della Rianimazione e del Pronto Soccorso. A questi si affianca anche il punto lettura della Pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII. Crediamo che iniziative come questa contribuiscano a qualificare ulteriormente gli ambienti di cura e rappresentino un segnale di attenzione verso la qualità dell’esperienza complessiva dei pazienti in ospedale”, conclude il direttore generale, Antonio Sanguedolce.