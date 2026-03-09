La terza giornata di Splash tra convegni, competizioni e numerosi stand
L’ottava edizione si è aperta con risultati significativi, sia in termini di pubblico sia di consenso. Numerose le autorità che si sono avvicendate sul palco, tra cui assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Alimentazione della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, e il Sindaco di Bari, Vito Leccese. Presente anche una delegazione di Linfa, azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche, che ha partecipato alla fiera con un proprio stand.
L’ampia presenza di espositori, sia nazionali sia multinazionali, fa da cornice a una manifestazione ricca di appuntamenti: convegni, masterclass e talk dedicati alle nuove specializzazioni, oltre alle numerose competizioni già avviate nei giorni precedenti.
Per le competizioni, a partire dalle 11.30 si terranno alcune fasi del contest “Pizza al Padellino & Cocktail Competition”, nato per valorizzare il dialogo tra il mondo dei lievitati e quello della mixology, promuovendo creatività, cultura gastronomica e identità territoriale. A seguire, “Limoncello Lab – The Mediterranean Mixology”, competition nazionale dedicata alla valorizzazione del limoncello italiano attraverso la creatività dei bartender. Alle 17.30 è prevista la Premiazione del concorso “Trofeo Punto.it – Miglior Gelato all’Olio EVO”, tappa di qualificazione della Coppa Italia di Gelateria 2026, a cura di AIG – Associazione Italiana Gelatieri.
Infoline: 375097354
