La terza giornata di Splash tra convegni, competizioni e numerosi stand

BARI - Martedì 10 marzo in Fiera del Levante a Bari si terrà la terza giornata di “Splash Hospitality Expo” manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, promossa da Bar Project, all’interno di Levante Prof, tra le più importanti fiere B2B italiane dedicate al mondo HoReCa.L’ottava edizione si è aperta con risultati significativi, sia in termini di pubblico sia di consenso. Numerose le autorità che si sono avvicendate sul palco, tra cui assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Alimentazione della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, e il Sindaco di Bari, Vito Leccese. Presente anche una delegazione di Linfa, azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche, che ha partecipato alla fiera con un proprio stand.L’ampia presenza di espositori, sia nazionali sia multinazionali, fa da cornice a una manifestazione ricca di appuntamenti: convegni, masterclass e talk dedicati alle nuove specializzazioni, oltre alle numerose competizioni già avviate nei giorni precedenti.Fitto il calendario di iniziative in programma. La terza giornata si aprirà alle 10.30 con il convegno “L'importanza della formazione: il mondo della coffea”, a cura di Barproject Academy. Alle 16 è previsto “Message in a bottle: Voci, visioni e tendenze dal mondo del bar”, che vedrà la partecipazione dell’assessore Pietro Petruzzelli, dell’assessora Carla Palone, di Giampiero Francesca e Massimo Macrì di Blue Blazer, di Piermaurizio Dirienzo di The First e di Luca Tesser di Mixology Mag. Alle 17 si terrà “Signature Series: quando 10 sacchi cambiano il posizionamento”, a cura dell’azienda Il Manovale.Per le competizioni, a partire dalle 11.30 si terranno alcune fasi del contest “Pizza al Padellino & Cocktail Competition”, nato per valorizzare il dialogo tra il mondo dei lievitati e quello della mixology, promuovendo creatività, cultura gastronomica e identità territoriale. A seguire, “Limoncello Lab – The Mediterranean Mixology”, competition nazionale dedicata alla valorizzazione del limoncello italiano attraverso la creatività dei bartender. Alle 17.30 è prevista la Premiazione del concorso “Trofeo Punto.it – Miglior Gelato all’Olio EVO”, tappa di qualificazione della Coppa Italia di Gelateria 2026, a cura di AIG – Associazione Italiana Gelatieri.: 375097354