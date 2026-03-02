

Un viaggio tra fragilità e resistenza, tra notti piene di domande e un'anima che, nonostante tutto, continua a vibrare e a lottare. "L'anima che rompe" è il nuovo singolo di Costanzo Del Pinto. Disponibile dal 9 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali (Believe - Next Stop Music Publishing).





Un brano che racconta con sincerità il peso delle proprie contraddizioni e il coraggio di non arrendersi. Tra paure, up & down e la ricerca di un equilibrio che sembra sempre sfuggire, la voce di Costanzo diventa confessione e resistenza.





Un inno a chi si sente "lontano", a chi prova più del dovuto, a chi continua a rialzarsi anche quando tutto dice di fermarsi. Un suono che si diffonde come un respiro liberatorio. Un’anima che rompe, ma non si spezza.





Per quel che riguarda Costanzo Del Pinto è cantautore pop e polistrumentista. Nel 2012 vince il 1° Premio cantanti ed il Premio Speciale come miglior autore al Festival Internazionale "Speranze d’Europa" a Sochi (Russia) e il podio nel NEW WAVE FESTIVAL in Lettonia con 30 milioni di telespettatori. Nello stesso anno vende 10.000 copie in Russia, Lettonia e Italia con il suo primo EP contenente 3 brani di cui 2 inediti: "Se vuoi" e "Destinazione via". Nel 2013 entra come titolare nella classe di Amici di Maria De Filippi, accedendo successivamente nella fase del serale, in squadra blu, capitanata dal direttore artistico Miguel Bosè. Nel 2016 pubblica il singolo Vivi il momento. Nel 2017 incontra Dodi Battaglia (Pooh) interpretando le parti principali dei loro grandi successi in più di 300 concerti con CD/DVD Live ufficiale. Collabora in seguito con: Marco Masini, Stefano D’Orazio, Fio Zanotti, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Maurizio Solieri, Mietta, Silvia Mezzanotte, Ignazio Boschetto, Fiordaliso […] Nel 2022 ha pubblicato due singoli: "Senti che storia" e "Supersonica". Nel 2025 torna con i singoli "L’ultima Sigaretta" e "L’Anima che Rompe", che anticipano la pubblicazione del nuovo Album "CoST" contenente 10 brani inediti e altre performance live.