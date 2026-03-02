'In Alto. Suoni, corpi, visioni' con Michele Sambin a San Cesario di Lecce



Mercoledì 4 marzo 2026, ore 19. Sala ASC Archivio Sonoro di Comunità, Museo Civico "L. Lezzi", Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Prende ufficialmente il via mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 19, nella Sala ASC Archivio Sonoro di Comunità del Museo Civico di Arte Contemporanea "Luigi Lezzi" di San Cesario di Lecce, la rassegna "Visioni dal Paese Grande", ideata e promossa da Astràgali Teatro, che unisce i due progetti "Teatri a Sud" e "Da qui si vede tutta la città".





Il primo degli appuntamenti in programma è "In Alto. Suoni, corpi, visioni", che apre anche un ciclo di tre incontri di ascolti condivisi, a cura di Marco Petroni e Daniela Diurisi per Associazione Petrolio, nati dalla lettura dell’omonimo romanzo dello scrittore e drammaturgo austriaco Thomas Bernard. Si tratta di un tentativo di salvezza, non senso, come evidenziato nel sottotitolo del romanzo. Lo spazio dell’incontro e dell’ascolto è vissuto come non governato da regole performative e competitive ma come luogo da condividere nello svelamento quasi privato, intimo dell’arte. Il desiderio è quello di creare un'esperienza collettiva di partecipazione e scambio, in accordo con la prosa di Bernard, considerato uno dei più importanti scrittori del Novecento in lingua tedesca, noto per il suo stile unico e critico. Un percorso che permetta di esplorare poetiche e modi di stare al mondo fuori dalle logiche del consumo culturale, ma che presenta territori da scoprire e vivere. Mondi fatti di tracce che disseminiamo, oltre il tempo del consumo, di potenzialità cognitive e affettive. IN ALTO si presenta come topografia dell’ascolto tracciata collettivamente da curatori, artisti e pubblico, che, a partire da personali cornici operative e creative, aiutano a entrare in modo del tutto spontaneo e per nulla programmato in dimensioni da scoprire e condividere.





L’incontro vede protagonista Michele Sambin con "Dalla fine all’inizio". Musicista, pittore e regista, Sambin conduce una ricerca che ha come tema il rapporto tra immagine e suono. Fin dai primi anni '70 indirizza il proprio interesse all’incrocio tra le varie arti: cinema, musica, video, pittura. In seguito utilizzerà il teatro come luogo di sintesi. Estraneo a qualsiasi movimento o tendenza artistica, inclassificabile, alieno al sistema dell’arte, visionario e precursore, ha passato gli ultimi decenni nella costante esplorazione delle nuove frontiere artistiche offerte all’evoluzione tecnologia, continuando nella sua attività ancora oggi.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



