Beauty Hall celebra il terzo anniversario e la Giornata della Donna con Meraki ODV: bellezza e solidarietà

BARI – In occasione dele della, Beauty Hall, in via Monfalcone 38, festeggia un traguardo importante dedicando l’evento non solo alla bellezza e alla condivisione, ma anche alla

La serata sarà realizzata in collaborazione con Meraki ODV, associazione di volontariato nata dall’esperienza di una giovane donna e mamma che ha trasformato una diagnosi difficile in una missione di ascolto, accoglienza e supporto per chi affronta la fragilità della malattia. L’associazione è oggi attiva in numerosi progetti di assistenza domiciliare, consulenza gratuita, screening di prevenzione e iniziative di informazione e supporto per pazienti e caregiver, creando una rete di solidarietà affinché nessuno si senta solo.

L’iniziativa vuole sottolineare che la bellezza più autentica è quella che si trasforma in sostegno e attenzione verso gli altri, celebrando insieme traguardi personali e comunitari.