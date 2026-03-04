Beauty Hall celebra il terzo anniversario e la Giornata della Donna con Meraki ODV: bellezza e solidarietà
BARI – In occasione del terzo anniversario e della Giornata Internazionale della Donna, Beauty Hall, in via Monfalcone 38, festeggia un traguardo importante dedicando l’evento non solo alla bellezza e alla condivisione, ma anche alla solidarietà concreta.
La serata sarà realizzata in collaborazione con Meraki ODV, associazione di volontariato nata dall’esperienza di una giovane donna e mamma che ha trasformato una diagnosi difficile in una missione di ascolto, accoglienza e supporto per chi affronta la fragilità della malattia. L’associazione è oggi attiva in numerosi progetti di assistenza domiciliare, consulenza gratuita, screening di prevenzione e iniziative di informazione e supporto per pazienti e caregiver, creando una rete di solidarietà affinché nessuno si senta solo.
L’iniziativa vuole sottolineare che la bellezza più autentica è quella che si trasforma in sostegno e attenzione verso gli altri, celebrando insieme traguardi personali e comunitari.
