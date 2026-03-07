Lecce, la terza edizione della Festa della donna che fa impresa celebra la leadership femminile

LECCE – Nella sala Urso della Camera di Commercio di Lecce si è tenuta la terza edizione della, organizzata dal CIF – Comitato Imprenditoria Femminile dell’ente camerale. L’evento ha celebrato il ruolo delle donne nel mondo dell’imprenditoria e nella crescita del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio, Mario Vadrucci, e del Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, i lavori sono stati moderati dal Segretario Generale dell’ente camerale, Francesco De Giorgio, che ha introdotto il tema dell’incontro: “Donne e leadership: l’impronta femminile nei percorsi di successo”.

L’evento ha visto coinvolte quattro imprenditrici salentine – Maria Lucia Chetta, Annamaria Magi, Federica Miglietta e Fabiana Renzo – che hanno raccontato i propri percorsi professionali, tra sogni, esperienze e formazione, condividendo le sfide e le soddisfazioni legate alla costruzione delle proprie realtà imprenditoriali. Prima delle testimonianze, Alessandra Mattioni ha tenuto un intervento di mental coaching sulla leadership femminile come motore di crescita del territorio, coinvolgendo in modo particolare le studentesse e gli studenti presenti in sala, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo imprenditoriale salentino.

A seguire, Floriana Dell’Orco, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, ha approfondito il tema “Le imprese femminili nel Salento – Analisi e prospettive”, illustrando dati e opportunità per le imprenditrici locali. Le conclusioni sono state affidate a Monica Onori, funzionaria di Si.Camera, che ha evidenziato l’impegno del sistema camerale per la promozione della parità di genere, dando poi spazio a un dibattito aperto tra i presenti.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e ispirazione, sottolineando l’importanza della leadership femminile e della valorizzazione delle imprese guidate da donne nel territorio salentino.