Sudestival 2026 a Monopoli: cortometraggi, doc e masterclass per il cinema di qualità

MONOPOLI - Prosegue con grande successo la 26esima edizione del Sudestival, il festival invernale della città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma, nel vivo della sua programmazione ricca di appuntamenti dedicati al cinema di qualità.

Sabato 7 marzo, presso la Biblioteca “Rendella” di Monopoli, torna la rassegna Corta è la notte, dedicata ai cortometraggi italiani. La sezione si svolgerà in una sola notte e presenterà otto opere in concorso, tra cui i pugliesi La bambina di carta di Fabio Vasco e Jusq’au prochain souffle di Andrea Di Salvatore, e altri titoli come Libera Uscita di Michele Saia, Sogni di Giulio Maroncelli, Kill Time di Niccolò Forcella, 10 Secondi di Roberta Palmieri, Macchina continua di Ruben Gagliardini e La clessidra umana di Elia Bei. A seguire saranno proiettati fuori concorso cortometraggi selezionati dalla Rete dei Festival dell’Adriatico. Aprirà la serata il cortometraggio Un’esperienza in più di Alessandro Guida, a cui sarà assegnato il Premio Speciale Sudestival 2026 “Comunicazione e Salute”.

Questa settimana si conclude anche il concorso DOC: il 5 marzo sarà proiettato Brunori Sas - Il tempo delle noci di Giacomo Triglia, con la presenza del regista.

Proseguono gli incontri della sezione Masterclass, che coinvolge centinaia di giovani studenti. Il 4 marzo sarà la volta di Antonio Padovan con l’incontro “Dall’idea all’opera: la regia de Il grande passo”, il 5 marzo Fabio Mollo, insieme a sceneggiatore, produttore e attore, parlerà de “Le specificità della narrazione seriale”, mentre il 14 marzo Michele Braga, autore della colonna sonora di Mixed by Erry, terrà l’incontro “La magia della colonna sonora nel racconto cinematografico”.

Il Sudestival, giunto alla sua 26esima edizione e affiliato all’AFIC, rappresenta un punto di riferimento per il cinema italiano di qualità in Puglia, con focus su opere prime, documentari e cortometraggi, nel cuore della città di Monopoli.

Sezioni e appuntamenti principali

Masterclass

4 marzo – “Dall’idea all’opera: la regia” con Antonio Padovan

5 marzo – “Le specificità della narrazione seriale” con Fabio Mollo, Salvatore De Mola, Silvio Maselli e Luka Zunic

14 marzo – “La magia della colonna sonora nel racconto cinematografico” con Michele Braga

Concorso DOC

5 marzo – Brunori Sas - Il tempo delle noci di Giacomo Triglia

Corta è la notte – 7 marzo

In apertura: Un’esperienza in più di Alessandro Guida, Premio Speciale Sudestival 2026 “Comunicazione e Salute”

In concorso: Libera Uscita, Sogni, Kill Time, 10 Secondi, Macchina continua, La clessidra umana, La bambina di carta, Jusq’au prochain souffle

Fuori concorso: Playing God, Pinocchio Reborn, A domani, C’è da comprare il latte, Festa in famiglia, Dead Time, Intermezzo, Spaesamento

Media Partner: La Rivista del Cinematografo, Cinemaitaliano.info, FilmTv, Taxidrivers, RadioNorba

Partner tecnici: Peugeot – Tartarelli Automotive, Cantina Museo “Albea”, Masseria Resort “Santa Teresa”, Albergo Diffuso di Monopoli, A C-Caste, Monholiday, “GiùinLab-Ceramiche delle Puglie”, Panalight, Canale 7, Fax; bike sharing: Vaimoo

Il Sudestival è “Eco Event Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus.

Tutti i dettagli e aggiornamenti su: www.sudestival.org – Facebook SUDESTIVAL – Instagram SUDESTIVAL