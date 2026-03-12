Legalità e sicurezza del territorio: il Comune di Ostuni ringrazia Magistratura e Forze dell’Ordine e ribadisce la piena collaborazione istituzionale



OSTUNI (BR) - L’Amministrazione comunale ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione negli ultimi mesi, partecipando attivamente ai momenti di confronto istituzionale che si sono svolti sia presso il Comune di Ostuni sia presso la Prefettura di Brindisi. In tali sedi si sono tenuti tavoli tecnici dedicati al tema dell’ordine pubblico e della sicurezza, ai quali hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia, in un clima di piena collaborazione e coordinamento. - L’Amministrazione comunale ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione negli ultimi mesi, partecipando attivamente ai momenti di confronto istituzionale che si sono svolti sia presso il Comune di Ostuni sia presso la Prefettura di Brindisi. In tali sedi si sono tenuti tavoli tecnici dedicati al tema dell’ordine pubblico e della sicurezza, ai quali hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia, in un clima di piena collaborazione e coordinamento.





In questo percorso si inserisce anche la deliberazione approvata dal Consiglio comunale nelle scorse settimane in materia di ordine pubblico e sicurezza, con la quale l’assise cittadina ha formalmente richiesto l’attivazione di un tavolo tecnico in Prefettura e l’adozione di misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo sul territorio. Un atto che testimonia la volontà condivisa delle istituzioni cittadine di mantenere alta l’attenzione sul tema della legalità e della sicurezza.





La sicurezza di un territorio è il risultato di un lavoro corale che vede impegnati, ciascuno per le proprie competenze, enti locali, prefettura, magistratura e forze dell’ordine. In questo percorso il Comune di Ostuni continuerà a garantire la massima collaborazione istituzionale, convinto che solo attraverso il dialogo costante e il coordinamento tra le istituzioni sia possibile rafforzare la prevenzione e contrastare con efficacia ogni forma di illegalità.





In merito alle notizie riportate dalla stampa circa le vicende che avrebbero riguardato l’avvocato e consigliere comunale, Giuseppe Bagnulo, si precisa che l’Amministrazione Comunale non è a conoscenza degli atti da cui emergono i dettagli dell’attività investigativa e, di conseguenza, nessuno ha espresso solidarietà al consigliere Bagnulo nel corso del Consiglio comunale. Si tratta di fatti che destano preoccupazione e che rafforzano ulteriormente la necessità di mantenere alta l’attenzione sul tema della legalità.





Al Consigliere Giuseppe Bagnulo va la solidarietà e l’affetto di tutta l’amministrazione comunale. Ostuni è una città che ha sempre dimostrato di saper reagire con determinazione a ogni tentativo di intimidazione o di condizionamento criminale. La risposta delle istituzioni e della comunità deve continuare ad essere ferma, unitaria e fondata sul rispetto delle regole e sulla fiducia nello Stato.





L’Amministrazione comunale di Ostuni esprime il proprio ringraziamento a Magistratura e Forze dell’Ordine per la complessa e articolata operazione condotta nei giorni scorsi sul territorio e per il lavoro costante e determinato, che svolgono quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza della nostra comunità.