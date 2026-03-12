STP Brindisi, nuovi episodi di danneggiamento del parco-macchine: vandali in azione a Brindisi e ad Ostuni



La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che si sono verificati altri due atti vandalici ai danni di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano. La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che si sono verificati altri due atti vandalici ai danni di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano.





Il primo episodio è accaduto alle ore 22.10 sull’autobus urbano della linea 4 (dal capolinea di Via Punta Penne verso l’Ospedale Perrino e viceversa. La linea attraversa i quartieri Sant’Elia, Commenda, Centro, Paradiso, Casale). Alcuni ragazzi presenti a bordo hanno dato fuoco a dei fogli di carta collocati su un sedile. L’autista ha fermato l’autobus ed ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno identificato tutti i passeggeri (peraltro già sottoposti a controlli all’atto della partenza del mezzo dal capolinea). L’atto teppistico ha causato danni ad un sedile.





Il secondo episodio si è verificato a bordo dell’autobus che collega Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni. Anche in questo caso uno o più passeggeri hanno provato ad incendiare un sedile, pur non riuscendoci grazie al materiale ignifugo presente a bordo.





Anche in questo caso sono state informate le forze dell’ordine.