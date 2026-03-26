Puglia: domani a Taranto inaugura la Fisiko Longevity Clinic, primo centro dedicato alla medicina della longevità



TARANTO - Un nuovo approccio alla salute, basato su prevenzione, personalizzazione e medicina della longevità, arriva a Taranto con l’apertura della Fisiko Longevity Clinic. Un innovativo centro che introduce sul territorio il metodo Progressive Longevity™, un modello scientifico strutturato che accompagna il paziente lungo un percorso continuo di valutazione, intervento e monitoraggio della propria salute. - Un nuovo approccio alla salute, basato su prevenzione, personalizzazione e medicina della longevità, arriva a Taranto con l’apertura della Fisiko Longevity Clinic. Un innovativo centro che introduce sul territorio il metodo Progressive Longevity™, un modello scientifico strutturato che accompagna il paziente lungo un percorso continuo di valutazione, intervento e monitoraggio della propria salute.





L’inaugurazione ufficiale si terrà domani, venerdì 27 marzo alle ore 18:30, alla presenza delle istituzioni amministrative e sanitarie locali e dell’Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.





La Fisiko Longevity Clinic rappresenta l’evoluzione del poliambulatorio "Il tuo centro Fisiko" e segna un passaggio strategico: il superamento di un modello sanitario reattivo, che interviene solo quando la malattia è già manifesta, a favore di un approccio predittivo e personalizzato. Al centro vi è la medicina della longevità, una disciplina scientifica che studia i processi dell’invecchiamento e interviene sui fattori che ne determinano la velocità, con l’obiettivo di aumentare gli anni di vita in salute.





La scelta di Taranto come sede della clinica assume un significato particolare. Il territorio, caratterizzato da specifiche criticità ambientali, rappresenta un contesto in cui la prevenzione avanzata può svolgere un ruolo decisivo. L’esposizione a metalli pesanti e inquinanti, infatti, è oggi riconosciuta come fattore di rischio per stress ossidativo, infiammazione e patologie cronico-degenerative. In questo quadro, la Fisiko Longevity Clinic integra anche strumenti avanzati di valutazione e percorsi di disintossicazione mirata, inseriti in un approccio medico strutturato.





A rafforzare il profilo scientifico del centro contribuisce la collaborazione con Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università degli Studi di Bari – e con la Italian Longevity League, realtà impegnate nello sviluppo della ricerca e dell’innovazione nel campo della longevità.





Durante l’inaugurazione interverrà il Prof. Aldo Galeandro, responsabile scientifico di Tecnopolis e vicepresidente della Italian Longevity League, nonché Longevity Expert della clinica. “La longevità oggi rappresenta una delle più importanti sfide della medicina moderna. Non si tratta semplicemente di vivere più a lungo, ma di estendere gli anni di vita in salute, intervenendo sui processi biologici dell’invecchiamento in modo precoce e personalizzato. – dichiara – Strutture come la Fisiko Longevity Clinic rappresentano un passo concreto verso una sanità più evoluta, capace di integrare ricerca, tecnologia e pratica clinica per migliorare realmente la qualità della vita delle persone”.





L’evento di inaugurazione rappresenterà un momento istituzionale di presentazione del progetto, oltre che un’occasione per illustrare il nuovo approccio alla salute promosso dalla clinica: più consapevole, scientificamente fondato e orientato al lungo termine.





Con la Fisiko Longevity Clinic, Taranto si candida a diventare un punto di riferimento nazionale per la medicina preventiva e della longevità, contribuendo a costruire un modello sanitario più moderno, efficace e sostenibile.





Inaugurazione Fisiko Longevity Clinic

venerdì 27 marzo alle ore 18:30

Taranto, via Lucania 164

Ingresso su invito

Per info

Gianpaolo Cassese - 3804381405