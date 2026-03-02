Musica Notizie, Daniele Martini è il nuovo direttore editoriale



Il giornale online Musica Notizie ( Il giornale online Musica Notizie ( https://www.musicanotizie.com/ ) ha un nuovo direttore editoriale: si tratta del giornalista pubblicista Daniele Martini. Classe 1981, di Ostuni (BR), Daniele Martini è giornalista pubblicista da giugno 2013 e già direttore editoriale del giornale online "Italia Love Tv". Vicedirettore del giornale è il giornalista Nico Lorusso.





"Dopo la gestione di 'Italia Love Tv' arriva la direzione di una bellissima realtà: 'Musica Notizie'. Ringrazio di cuore il precedente direttore ed editore Vito Ferri per credere in me e nelle mie capacità. Per me che amo la musica sin da bambino, realizzo il sogno di dirigere un giornale interamente musicale. Amo quasi tutti i generi musicali e poi mi piace cantare e suonare il pianoforte e la batteria. Ho avuto anche la fortuna di incidere qualche brano: 'In quell'angolo di pace' ai tempi delle scuole medie nel 1995 con i miei compagni di scuola, poi ero nel coro di 'Sono qui a lodarti' nella versione cantata da Piero e Mariateresa Lapenna ed era il 2018 e poi, a febbraio 2026 ho reso pubblica una versione di 'Apri tutte le porte' di Gianni Morandi cantata con i miei amici Chiara Massaro e Andrea Romix. Per me sarà una nuova sfida e un nuovo capitolo della vita che si apre. Darò il massimo per rendere questa testata una fra le migliori a livello nazionale": queste le prime parole del neo direttore editoriale, Daniele Martini.





Il giornale "Musica Notizie", appartenente alla realtà del Giornale di Puglia, nasce nel 2013 e, al suo interno, si possono trovare notizie (di tiratura nazionale) di tantissime e svariate categorie: Canzoniere, Casting, Classifica, concerti, dance, Emergenti, eventi, Festival, Folk, giochi, gossip, Internazionale, internazionali, Intervista, Italia, Notizie, novità musicali, Radio, rap, Recensione, Sanremo, Talenti, Top singer, Trasmissioni radiofoniche, tv, uscite discografiche, Video e tanto altro ancora.





Musica Notizie vuole essere una fonte di notizie per il territorio nazionale e non solo. Sarà la voce di chi ama la musica a 360 gradi e darà ascolto ai consigli dei lettori. Ha dunque a cuore l'intera nazione e si propone come nuova voce dell'informazione nazionale.





Vi è, al suo interno, un canale YouTube dove si potranno trovare tantissimi video dedicati ai vari servizi e anche format che il giornale proporrà.





Sarà inoltre presente un canale Spotify e iTunes dove potranno essere ascoltati i format radiofonici che saranno prodotti dai giornalisti del giornale e non solo.





Musica Notizie sarà inoltre agenzia di stampa: si occuperà, infatti, di gestire la comunicazione (di chi vorrà) di vari clienti i quali potranno richiedere la redazione di comunicati stampa, articoli e servizi fotografici e video.





All'interno della testata giornalistica Musica Notizie si potranno trovare anche foto realizzate di eventi vari e tanto altro che potrà essere condiviso dagli utenti. Gli eventi, che saranno seguiti da Musica Notizie, saranno inoltre corredati da gallerie fotografiche, in modo tale da poter diffondere in pieno l'evento ed offrire un servizio ulteriore.





La testata giornalistica Musica Notizie si potrà proporre come media partner per i vari eventi all'interno della nazione Italia (ma anche all'estero).





Tra i vari progetti, il giornale online Musica Notizie entrerà nelle scuole primarie e secondarie, ma anche Università, proponendo progetti di giornalismo per gli studenti.





Questi i servizi che potranno essere offerti dal giornale Musica Notizie: redazione comunicati stampa, articoli giornalistici, redazionali, servizi video, servizi audio, servizi fotografici.



