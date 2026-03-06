Orta Nova, furto lampo di un Suv: ladri in azione davanti alle telecamere

ORTA NOVA – Un furto d’auto fulmineo ha sconvolto il pomeriggio di mercoledì 4 marzo a Orta Nova, in provincia di Foggia. Una banda composta da almeno due persone, coadiuvate da altri complici, è riuscita a rubare un Suv in meno di due minuti, approfittando della tecnica della cosiddetta “spintarella”.

L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza privato. Nel filmato si vede chiaramente l’organizzazione e la rapidità con cui i malviventi hanno preso il controllo del veicolo, mostrando una precisione e un coordinamento preoccupanti.

Verso la fine delle immagini appare anche la proprietaria dell’auto, arrivata sul posto quando il furto era ormai quasi concluso. La donna, disperata, ha tentato di fermare i ladri avvicinandosi al Suv proprio mentre i malviventi si allontanavano, rischiando di essere travolta durante la fuga.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati e avviando le indagini per risalire agli autori del furto, mentre l’episodio riaccende l’allarme sicurezza nella zona, soprattutto per la rapidità e l’audacia con cui la banda ha agito.