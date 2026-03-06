Foggia calcio: il KO di Altamura riaccende la nostalgia per Barilari

- Il Foggia Calcio sprofonda ufficialmente in una delle crisi più nere della sua storia recente. La sconfitta nell’ultimo turno del campionato di Lega Pro – girone C contro il Team Altamura (1-0, decisa dall’ex Alessio Curcio) non è solo l’ennesimo passo falso, ma rappresenta l’ottavo KO consecutivo per i rossoneri, ora inchiodati al 19° posto in classifica.

La piazza foggiana è in rivolta. Dopo l’esonero di Enrico Barilari avvenuto l’8 febbraio e le successive dimissioni lampo di Vincenzo Cangelosi, la squadra sembra aver perso ogni bussola tattica e caratteriale. L’attuale gestione, che ha visto anche l’avvicendamento in panchina con figure come Michele Pazienza, non è riuscita a invertire una rotta che punta dritta verso la retrocessione diretta.

Sui social e nei forum dei tifosi, il nome di Enrico Barilari è diventato un vero e proprio mantra. Nonostante l’esonero fosse stato inizialmente accettato da una parte della critica, il crollo verticale delle ultime settimane ha trasformato il tecnico ligure in un rimpianto vivente.

Perché i tifosi lo rivogliono? Barilari è visto come l’unico che, pur tra mille difficoltà e una rosa limitata, era riuscito a mantenere la squadra fuori dalle sabbie mobili della zona play-out, mostrandosi sempre umile e pronto a scusarsi con la tifoseria dopo le prestazioni opache. Le critiche non risparmiano la nuova proprietà Casillo-De Vitto, accusata di non aver dato la scossa necessaria e di aver permesso lo smantellamento del progetto tecnico invernale.

Con soli 8 turni ancora da giocare, il Foggia si trova a dover affrontare uno spettro che i tifosi non volevano nemmeno nominare: il ritorno tra i dilettanti. La mancanza di “lucidità e serenità” ammessa dagli stessi protagonisti nel post-partita di ieri certifica un blocco mentale che nemmeno i cambi di modulo sembrano poter scalfire.

La piazza ora attende una mossa disperata dalla società: sarà il richiamo di Barilari o l’ennesima scommessa tecnica a cercare di salvare il salvabile?