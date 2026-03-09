Otto auto smontate e munizioni trovate nelle campagne di Brindisi

BRINDISI – Le volanti dell’(Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) della Questura di Brindisi hanno rinvenuto otto carcasse di autovetture, quasi completamente smontate, nelle campagne della periferia sud della città. Le vetture risultano provento di furto.

Nelle vicinanze di un canale di acque reflue è stato trovato un sacchetto in cellophane contenente 90 cartucce inesplose per fucili da caccia, di cui 89 calibro 12 e una calibro 20. Sempre nell’area, vicino a un rudere abbandonato, le forze dell’ordine hanno recuperato anche un’arma lunga smontata nelle sue parti, accuratamente occultata.

L’episodio rientra nelle attività di contrasto ai reati predatori e al possesso illegale di armi nel territorio brindisino, con gli accertamenti tuttora in corso da parte della polizia.