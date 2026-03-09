Furti di rame e ricettazione nel Sud Salento, quattro arresti a Casarano

CASARANO – In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, i carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro arresti a carico di presunti membri di un’organizzazione dedita a furti di rame, altri metalli e ricettazione nel Sud Salento.

Sono finiti in carcere Salvatore Vitali, 48enne di Casarano, e Riccardo Attilio Viva, 28 anni di Taviano, mentre per Ivan Umberto Vitali, 19 anni di Casarano, e Maria Rita Borasci, 24 anni di Taviano e moglie di Viva, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’operazione, coordinata dalla Dda di Lecce, riguarda complessivamente 8 indagati. Le indagini hanno preso il via dall’attentato incendiario del 13 settembre 2024 ai danni della ditta che gestiva il bar dello stadio comunale “Capozza” di Casarano, episodio che ha aperto la pista investigativa sull’attività criminale nel territorio.