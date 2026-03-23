'Pagine di Puglia' rassegna letteraria a Grottaglie: primo appuntamento il 27 marzo con 'Monologhi contro versi' di Egidio Francesco Cipriano



Fino 12 giugno, sette appuntamenti nella Biblioteca comunale e al Castello episcopio di Grottaglie (TA)





GROTTAGLIE (TA) - Sarà il libro "Monologhi contro versi", scritto da Egidio Francesco Cipriano, ad inaugurare la rassegna "Pagine di Puglia". L’appuntamento è venerdì 27 marzo, a Grottaglie, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18. "Pagine di Puglia", alla sua prima edizione, è una rassegna letteraria e libraria avviata dal Comune di Grottaglie - assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione. Dal 27 marzo al 12 giugno, comprenderà sette presentazioni di libri: parole e storie nate dalla penna di scrittori pugliesi, o che raccontano il territorio, di recente pubblicazione. La rassegna letteraria "Pagine di Puglia" è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie – Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione con CoopCulture (Biblioteca comunale e Infopoint Castello episcopio) e con il coinvolgimento del Presidio del Libro, delle scuole e delle istituzioni del territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno, dalle ore 18, nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, in via Senatore Gaspare Pignatelli 5 e al Castello episcopio, Largo Immacolata, Grottaglie (Taranto).





Nel primo incontro, sarà protagonista "Monologhi contro versi" dello psicologo Egidio Francesco Cipriano: un libro collegato a progetti in beneficenza. Interverranno: il sindaco di Grottaglie Ciro D'Alò; l'assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia; la Responsabile del Settore Cultura e Pubblica Istruzione Daniela De Vincentis; Piero Aresta, Presidente del Presidio del Libro di Grottaglie; l’autore Egidio Francesco Cipriano che dialogherà con la giornalista Lilli D’Amicis, moderatrice della presentazione del libro. Durante l'incontro, ci saranno interventi e letture di brani del testo da parte di persone presenti nel pubblico o indicate dall’autore.





"Monologhi contro versi - è stato scritto sul libro - non nasce solo per essere letto, ma per essere detto, ascoltato, incarnato. È un laboratorio emotivo in tre movimenti - monologhi, versi e racconti - che dialogano come stanze di una stessa casa interiore. La parola diventa corpo, cura, gesto teatrale. Tra ironia e profondità, ogni testo attraversa ferite e rinascite, trasformando il dolore in voce condivisa. Dalle pagine nasce anche lo spettacolo Un palco, mille storie. Il progetto del libro è collegato ad iniziative di beneficenza per realtà che sostengono la vita e la speranza. Un libro da sentire, prima ancora che capire". Egidio Francesco Cipriano, psicologo e pedagogista, già docente universitario, ha un percorso che unisce informatica, educazione e psicologia del profondo. Specializzato in narcisismo patologico, codipendenza, costellazioni familiari e tecniche sul trauma, ha ideato un modello di mindfulness transgenerazionale. Presiede l’associazione Aiutiamo Ippocrate e il comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità.





"Invitiamo tutti a partecipare agli appuntamenti, ad ingresso libero. Un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario - dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -. ‘Pagine di Puglia’ è una rassegna dedicata alla forza della parola che racconta, che custodisce la memoria, che invita a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa - romanzi e racconti -, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio. Saranno sette appuntamenti per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina: la Biblioteca comunale e il Castello episcopio di Grottaglie. Vogliamo coinvolgere i giovani, gli studenti, ma anche tutte le altre fasce d’età e i cittadini interessati ai libri e alla lettura, affinché il momento culturale diventi occasione di confronto, incontro, condivisione e comunità".





I primi cinque appuntamenti si svolgeranno nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dalle ore 18. Il programma inizierà il 27 marzo 2026, con la presentazione di "Monologhi contro versi" di Egidio Francesco Cipriano (2025); si proseguirà il 10 aprile con la raccolta di poesie "Pelle notturna" di Stefano Gianfreda (Gianfranco Lisi edizioni, 2025); il 17 aprile sarà presentato il romanzo giallo "Non regalate pastiere a Pasqua" di Marcello Abrescia (Damster edizioni, 2025); il 5 maggio si terrà la presentazione del saggio "I manualetti per insegnare l’italiano nelle scuole elementari pugliesi del primo ‘900" di Antonio Scaglioso (Aletti editore, 2025); il 15 maggio appuntamento con "Oltre il tempo" di Anna Chiara Bruno (Besa Muci editore, 2025). Gli ultimi due appuntamenti si terranno al Castello episcopio, dalle ore 18: il 22 maggio sarà presentato "Casanova, il seduttore nobile" di Pierfranco Bruni (Solfanelli editore, 2025) e il 12 giugno chiuderà la rassegna "Rosario di mare" di Luisa Campatelli, racconto nell’antologia di Giulio Perrone editore "Ricettario pugliese" (2026), con letture dell’attrice Tiziana Risolo.