Galatina: SafeNet APS e cyberbullismo, il 30 marzo incontro con Paolo Picchio



GALATINA (LE) - L’associazione SafeNet APS organizza, il prossimo 30 marzo alle ore 18:00 presso la Sala Celestino Contaldo di Galatina, un incontro pubblico con Paolo Picchio, padre di Carolina Picchio – la prima giovane vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia – e presidente onorario di Fondazione Carolina. - L’associazione SafeNet APS organizza, il prossimo 30 marzo alle ore 18:00 presso la Sala Celestino Contaldo di Galatina, un incontro pubblico con Paolo Picchio, padre di Carolina Picchio – la prima giovane vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia – e presidente onorario di Fondazione Carolina.





Dopo la tragica scomparsa della figlia, Paolo Picchio ha trasformato il proprio dolore in impegno civile, portando la sua testimonianza diretta nelle scuole, nelle comunità e nei contesti educativi di tutta Italia. La sua battaglia ha contribuito anche alla nascita della Legge 71/2017, la prima normativa italiana ed europea specificamente dedicata alla tutela dei minori contro il cyberbullismo.





L’incontro rappresenta un’importante occasione di ascolto e confronto per la comunità educante, per le famiglie e per tutti coloro che desiderano comprendere più a fondo le dinamiche e i rischi del mondo digitale.





Attraverso la sua testimonianza, Paolo Picchio offrirà uno spunto di riflessione sul ruolo degli adulti, delle istituzioni e della società nella prevenzione del cyberbullismo e nella tutela dei più giovani.





L’evento è gratuito e aperto al pubblico, ma i posti sono limitati. Link per registrarsi: https://forms.gle/fs5FSenmEEGDyu4K8





Per partecipare è richiesta la compilazione del modulo di iscrizione per ogni singolo partecipante, al fine di riservare il proprio posto in sala.





L’iniziativa si inserisce nelle attività di sensibilizzazione promosse da SafeNet APS per favorire una maggiore consapevolezza sull’uso responsabile delle tecnologie digitali e per rafforzare l’impegno collettivo nella protezione e nell’ascolto delle nuove generazioni.





SafeNet è un progetto di educazione digitale nato per promuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro della tecnologia tra i più giovani. Oggi è diventato un’associazione presieduta da Laura Stefanelli, impegnata quotidianamente nella sensibilizzazione su temi come cyberbullismo, benessere digitale e cittadinanza online. Attraverso incontri nelle scuole, SafeNet ha già coinvolto oltre 9mila studenti e studentesse, decine di famiglie e docenti, con l’obiettivo di costruire una cultura digitale più consapevole e umana.





Contatti





mob. 3403595654