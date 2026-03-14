Palo del Colle: il Movimento 5 Stelle ufficialmente nella coalizione di centro sinistra

BARI - Sabato 14 marzo nella Sala Convegni del Comune di Palo del Colle, si è svolto l’incontro pubblico organizzato dal candidato Sindaco Tommaso Amendolara e dal Movimento 5 Stelle di Palo del Colle durante il quale è stato presentato l’ingresso del Movimento 5 Stelle all’interno dell’alleanza che concorrerà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.A sugellare questo accordo sono intervenuti Michele Palermo, rappresentante del gruppo territoriale M5S di Palo del Colle; Marilena Cascelli, già rappresentante del gruppo territoriale M5S; l’onorevole Leonardo Donno, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle; Tommaso Amendolara, sindaco di Palo del Colle.Nel corso dell’iniziativa è stato ripercorso il cammino degli ultimi mesi, caratterizzato da un confronto costante tra le diverse realtà politiche e civiche del territorio. È emersa con chiarezza la volontà comune di costruire un progetto più ampio, capace di includere nuove energie e competenze. L’adesione del Movimento 5 Stelle è stata descritta come il frutto naturale di questo dialogo, fondato su una visione condivisa che mette al centro la comunità e il suo futuro.Nel corso degli interventi è stato evidenziato come l’ingresso del M5S rappresenti un tassello importante di un mosaico più grande: una coalizione che cresce non solo dal punto di vista numerico, ma soprattutto culturale, politico e valoriale. È stato ribadito che l’obiettivo condiviso è affrontare con maggiore unità e visione le sfide amministrative dei prossimi anni, consolidando un cammino basato su partecipazione, responsabilità e inclusione.“L’ingresso del Movimento 5 stelle in vista delle prossime elezioni amministrative – ha affermato Amendolara - rappresenta un rafforzamento della proposta, un cerchio che si allarga e che include un soggetto che ha relazioni sovra territoriali, visione politiche e programmatiche sul territorio e che ha voglia di mettersi in gioco al pari delle altre coalizioni che compongono la coalizione di centro sinistra, con le quali abbiamo costruito un’amministrazione 20/26 che ha portato risultati alla comunità. Il contributo in termini di prospettiva programmatica sarà certamente degno di nota e sono convinto che riusciremo tutti insieme ad affrontare al meglio le sfide che amministrare una città comporta”.