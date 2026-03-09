Parco della Giustizia a Bari, il Consiglio di Stato conferma la legittimità del progetto

Ilha confermato la validità del progetto del, che interesserà le ex caserme Milano e Capozzi, finanziato con circa 400 milioni di euro e realizzato dall’

L’appello di residenti e associazioni ambientaliste, contrari alla trasformazione dell’area in uffici giudiziari invece che in spazi verdi pubblici, è stato respinto. I giudici hanno sottolineato che l’area resterà accessibile al pubblico, costituisce uno standard urbanistico valido e il progetto non comporterà aumenti significativi di traffico o inquinamento. Sono state inoltre confermate le misure di sostenibilità e rigenerazione urbana previste dal piano.