Rientro in Italia per i tre ginosini bloccati in Qatar: viaggio lungo ma finalmente a casa

DOHA - Stanno tornando in Italia i tre cittadini dirimasti bloccati indal 24 febbraio scorso a causa degli attacchi militari. Dopo diversi tentativi di rientro, i tre amici sono stati costretti a separarsi durante il viaggio.

Francesco Bianco e Vito Busto dovrebbero partire domani, 10 marzo, da Doha con destinazione Milano, mentre Silvio De Stena è già arrivato a Madrid e domani proseguirà per Roma. Dalla capitale italiana, De Stena raggiungerà Matera in pullman per poi rientrare a Ginosa intorno alle 22.

«Un viaggio lungo, ma finalmente l’incubo è finito», ha raccontato Silvio, in costante contatto con il Tgnorba. La vacanza, segnata da difficoltà e incertezze, resterà comunque un’esperienza che i tre amici ricorderanno per tutta la vita.