Trump: “Guerra in Iran praticamente conclusa, ma resta cautela sulle scelte future”

In una serie di interviste odierne a, il presidenteha commentato gli sviluppi del conflitto in Iran, affermando che la guerra è “praticamente conclusa” e che “finirà presto”. Secondo Trump, le forze iraniane sarebbero ormai compromesse sul piano navale, aereo e delle comunicazioni.

Sulla successione alla Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, Trump ha ribadito il suo disappunto: “Non sono contento di lui” e non ha fornito dettagli su eventuali piani per sostituirlo, sottolineando che non invierà truppe statunitensi in Iran al momento.

Sul fronte economico, il presidente ha dichiarato che è “troppo presto” per parlare di sequestro del petrolio iraniano, pur lasciando aperta la possibilità, osservando come una simile mossa potrebbe influire sulle esportazioni dirette verso la Cina. Ha inoltre accennato a strategie per contenere il prezzo del greggio, senza entrare nei dettagli.

L’ex presidente ha definito le recenti scelte di Teheran “un grosso errore” e ha confermato che gli Stati Uniti hanno margini di manovra significativi nella gestione della crisi e nel contenimento dei rischi economici legati al conflitto.