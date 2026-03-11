Polignano a Mare, sopralluogo di Maria La Ghezza al cantiere della Casa di Comunità

Questa mattina a Polignano a Mare, la capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Maria La Ghezza, insieme al sindaco Vito Carrieri, al direttore del Dipartimento Salute e Benessere Animale della Regione Puglia Vito Montanaro, al direttore generale della Asl Bari Luigi Fruscio e al direttore sanitario del Dipartimento Conversano–Monopoli Antonio Milano, ha partecipato a un sopralluogo al cantiere della Casa di Comunità per verificare l’andamento dei lavori.

“Dall’inizio della legislatura mi sono interessata alla questione, chiedendo aggiornamenti al direttore Montanaro – dichiara La Ghezza – Oggi ci hanno assicurato la fine dei lavori entro fine maggio e l’attivazione della Casa di Comunità entro fine giugno. Case e Ospedali di Comunità sono fondamentali per il potenziamento della sanità territoriale, così da garantire ai cittadini servizi più efficienti e di prossimità.

Il sopralluogo è stata anche l’occasione per affrontare la questione del consultorio trasferito a Conversano. L’apertura della Casa di Comunità permetterà di riaprire questo presidio, di vitale importanza per i servizi erogati. La collocazione all’interno della struttura consentirà una connessione diretta con gli ambulatori di specialistica medica presenti. Continuerò a monitorare l’andamento dei lavori e il rispetto del cronoprogramma, così da poter dare risposte puntuali ai cittadini”.