Bari–New York, cancellato il volo Neos per la summer 2026

BARI - Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Neos ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari–New York previsto per la summer 2026. Al momento la compagnia non ha fornito le motivazioni alla base della decisione e sarà cura del vettore comunicare le modalità di rimborso o eventuali riprotezioni.

L’Aeroporto sottolinea che resta comunque garantito il collegamento diretto con l’area metropolitana di New York grazie ai voli United Airlines, che a partire dal 2 maggio opereranno quattro frequenze settimanali tra Bari e Newark. Il collegamento consentirà ai passeggeri pugliesi di raggiungere direttamente New York e di usufruire delle coincidenze verso le principali destinazioni degli Stati Uniti.

Aeroporti di Puglia continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni da parte del vettore.