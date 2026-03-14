“Premio Donna – 4ª Edizione”: riconoscimento all’imprenditoria femminile del territorio ofantino





I Comuni di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, insieme alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, patrocinano l’evento “Premio Donna – 4ª Edizione”, promosso dalla sezione Ofantina di FIDAPA BPW Italy, con l’obiettivo di valorizzare e premiare le donne che si sono distinte nei diversi ambiti dell’imprenditoria femminile, contribuendo con il loro impegno alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio ofantino.

L’iniziativa intende rendere omaggio alle eccellenze femminili che, attraverso il proprio lavoro e la propria determinazione, hanno dato lustro alle comunità di Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, diventando esempi positivi di professionalità, talento e partecipazione attiva alla vita del territorio.

L’evento si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 19.00 presso l’Auditorium “M. Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia, e rappresenterà un momento di incontro e di riflessione sul ruolo fondamentale delle donne nel tessuto economico e sociale locale.

Il Sindaco di Trinitapoli, Avv. Francesco di Feo, ha dichiarato:

«Il patrocinio del Comune a questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il talento e la determinazione delle donne del nostro territorio. Il “Premio Donna” è un’occasione importante per valorizzare storie di impegno, competenza e passione che contribuiscono allo sviluppo della nostra comunità.»

L’Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, Maria Rosaria Capodivento, ha aggiunto:

«Celebrare le donne che si distinguono nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria significa promuovere modelli positivi e incoraggiare nuove generazioni a credere nelle proprie capacità. Questo premio rappresenta un momento significativo di riconoscimento e condivisione dei valori di parità, impegno e crescita.»

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a questo importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del ruolo delle donne nel territorio.



