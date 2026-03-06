Premio Leonardo Azzarita 2026: resi noti i vincitori

MOLFETTA - Rendiamo noti i vincitori della XXII edizione del Premio Leonardo Azzarita a Molfetta. La cerimonia di conferimento dei premi si terrà domenica 19 aprile alle 18:30 nell’Aula Magna del Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta, alla presenza di numerose autorità e Amici del Premio.

Sezione Giornalismo Italiano – Giornalista Conduttrice

Il Premio Azzarita 2026 va a Barbara Politi, giornalista professionista della Rai e food & wine reporter per la Gazzetta del Mezzogiorno, dove cura la rubrica “Il Tour del Gusto”. Giornalista professionista dal 2009, ha collaborato e condotto il Tg Norba. Laureata in Lettere e Filosofia, lavora come Food Ambassador in eventi di settore e come consulente marketing per aziende e manifestazioni nazionali.

Sezione Scrittori e Giornalisti

Il Premio Azzarita 2026 è assegnato a Lucio Palazzo, giornalista Rai e autore di trasmissioni come Porta a Porta e Cinque Minuti. Ha pubblicato libri sulla storia del gruppo musicale “Divine Follie”, sulla band salentina Negramaro e un volume scritto con Gino Paoli. Laureato in Giurisprudenza, è autore di numerosi volumi.

Sezione Comunicazione

Il riconoscimento va a Michele Salvemini, in arte Caparezza. Cantautore di grande successo, noto per brani come Sono Fuori dal Tunnel (2003) e Vengo dalla Luna (2004), Caparezza ha partecipato a numerosi progetti benefici, tra cui Artisti Uniti per l’Abruzzo, e al film Che bella giornata di Gennaro Nunziante. Il suo ultimo album Orbit Orbit ha già riscosso grande successo.

Sezioni Giovani

Premio speciale per il giovane danzatore Vito Pansini, classe 1989, formatosi a Molfetta e attivo sui principali teatri italiani ed esteri. Tra le esperienze più rilevanti, si segnala la collaborazione con il Béjart Ballet di Lausanne e l’esibizione al Festival di Sanremo 2024 insieme a Roberto Bolle nel celebre Bolero. Nel 2019 ha ricevuto il Premio nazionale “Sfera d’oro” di Padova.