Proseguono i lavori del BRT a Bari: rifacimento dei marciapiedi e cantieri in diversi quartieri

BARI – Proseguono a pieno ritmo gli interventi per la realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit) a Bari, progetto finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU, finalizzato al potenziamento del trasporto rapido di massa in città.

In via Quintino Sella sono in corso i lavori per il rifacimento del marciapiede adiacente alla corsia BRT, con la posa di nuove basole in pietra bianca, mentre in via Isabella d’Aragona si sono appena completati gli interventi di asfaltatura delle nuove corsie rosse dedicate al BRT. Interventi analoghi sono programmati anche in via Andrea da Bari, dove il marciapiede sarà ampliato e riqualificato.

“Sappiamo che i lavori del BRT comportano temporanei disagi, ma consentono di migliorare la sicurezza e la fruibilità dei marciapiedi, soprattutto nelle vicinanze delle future fermate”, commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.

Per consentire il corretto avanzamento dei cantieri, sono in vigore temporanee limitazioni alla circolazione stradale in diverse aree della città: via Francesco Portoghese e via Mario Bisignani presentano restringimenti di carreggiata e divieto di sosta fino al 28 marzo; su viale Emanuele Orlando sono attivi restringimenti di entrambe le carreggiate e divieto di sosta fino al 5 aprile; in via di Maratona e via Verdi sono in corso modifiche temporanee alla circolazione fino al 28 marzo; mentre in via Caldarola le misure temporanee sono prorogate fino al 24 marzo.

Il sistema BRT sarà composto da quattro linee principali. La Linea Verde, lunga oltre 10 km con 35 fermate, collega via di Maratona a via Aquilino attraversando il campus universitario e i parcheggi di interscambio. La Linea Blu, lunga 5,9 km con 15 fermate, collega il centro cittadino ai quartieri nord-occidentali e alla Fiera del Levante, condividendo parte del tracciato con la Linea Verde. La Linea Rossa, di circa 7 km, collega piazza Aldo Moro alle zone sud-orientali e converge verso via Aquilino. Infine, la Linea Lilla collega piazza Aldo Moro a via Luigi Einaudi, servendo i quartieri sud-orientali della città.

I lavori sono organizzati in microcantieri di circa 300 metri ciascuno per ridurre l’impatto sulla viabilità e garantire un avanzamento graduale e coordinato lungo tutto il tracciato.

Per aggiornamenti sui cantieri e sulle limitazioni alla circolazione, i cittadini possono contattare il call center comunale al numero 080 5772399, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.