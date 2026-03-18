Puglia: allerta gialla per temporali a partire da stasera

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la Puglia, a partire dalle ore 20:00 di oggi, mercoledì 18 marzo, e per le successive 22 ore.

Secondo le previsioni, il territorio pugliese sarà interessato da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, fino a localmente moderati, soprattutto sulla Puglia meridionale.

Fenomeni locali potranno provocare un lieve aumento dei livelli dei corsi d’acqua, con effetti contenuti all’interno degli alvei. Le autorità invitano comunque la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti, in particolare nelle zone già soggette a fenomeni di erosione o allagamento.

Il bollettino della Protezione Civile ricorda che l’allerta gialla indica uno stato di attenzione, senza emergenze imminenti, ma richiede prudenza e rispetto delle misure di sicurezza, soprattutto in caso di traffico o attività all’aperto.