San Giuseppe, il giorno della festa: Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone si vestono di tradizione



Domani, 19 marzo, enogastronomia e approfondimenti sulle Tavole in omaggio al Santo





San Giuseppe: domani, 19 marzo, il giorno della Festa. E delle Tavole dedicate al Santo, in attesa di visitatori devoti nel percorso rituale che si snoda tra Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone, visitabili anche grazie al progetto “Borghi divini tra Santi, fiabe e megaliti”, ideato e realizzato dal Comune di Minervino e dall’associazione “Mercatino del Gusto” con il sostegno dell’Unione europea (NextGeneration EU), Italiadomani – Piano nazionale di ripresa e resilienza, Regione Puglia e Ministero della Cultura, e patrocinio della Provincia di Lecce.





Ancora domattina fino alle 12, infatti, sarà possibile ammirare gli allestimenti delle Tavole e dei cibi tradizionali della festa – in primis la famosa “massa di San Giuseppe” - nelle case dei privati che hanno aderito al rito; la giornata, l’ultima dei festeggiamenti dedicati al padre putativo di Gesù, sarà aperta dal tradizionale omaggio bandistico per le strade di Minervino a cura del Comitato Festa “Sant’Antonio”. Si prosegue poi alle 13 presso l’ex Asilo Scarciglia di via Sant’Angelo con un gusto-lab dedicato alla storia delle Tavole e alla degustazione guidata di zuppa di legumi, pasta tradizionale con erbe spontanee, dolce di San Giuseppe reinterpretato in chiave contemporanea. Il tutto in compagnia di Gino L. Dimtri, Roberto Musarò, Touria Khallady, Francesco Zompì.





Ancora domani, si conclude alle 11 con la consumazione delle pietanze la “Tavola didattica della legalità” allestita presso la Scuola secondaria di primo grado “G. Macchi”, alla presenza degli alunni e dei loro genitori, con i sette Santi componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Sempre domani alle 15, ancora, si potrà ammirare presso la Chiesa di Sant’Antonio, in piazza IV Novembre, la “Tavola dei bambini” a cura dell’associazione “Minervino Mini Town 18 bambini, 2 per ogni Santo. E ancora fino a domani sera, a Palazzo Scarciglia, si potrà visitare La “Tavola della solidarietà” a cura del Lions Club Maglie: a conclusione dell’allestimento ai Tredici Santi, tutti rappresentanti di associazioni caritatevoli della provincia, saranno donati 10 pacchi alimentari per le famiglie più bisognose.





Alle 18.30, in via Scarciglia 14, in programma invece “Words in rooms”, a cura del Lions Club Maglie, con aperitivo e incontro sul tema “Le Tavole di San Giuseppe: tradizione e turismo sostenibile”. Saluti istituzionali del sindaco di Minervino di Lecce Antonio Marte, della vicepresidente del Leo Club Maglie Angelica Piccinno, della presidente Lions Club Maglie Gabriella Piccinno, del Governatore Lions Girolamo Tortorelli. Interventi di Ornella Ricchiuto, dottoranda in Scienze del patrimonio culturale dell’Università del Salento con “Dietro le quinte. Le Tavole di San Giuseppe tra etnografie e comunità patrimoniali”, Gianluca Palma, “artigiano dell’immaginario”, con “Abitare le parole: turismo, cultura e spaesamento”, Matteo Foscarini, presidente dell’associazione “Rigenerazione Minervino” con “I giovani, custodi della tradizione”. Presenta Carmen Mancarella, al pianoforte Anna Lucia Fracasso.





Infine il rito religioso: alle 8 e alle 10 Santa Messa e alle 17 processione a Specchia Gallone (parrocchia di San Biagio VM), alle 11.30 Santa Messa a Cocumola (parrocchia di San Nicola).