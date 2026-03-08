Referendum giustizia, De Santis (PD): "Votare NO, riforma che non risolve i problemi degli italiani"

BARI - "Siamo chiamati ad esprimerci non su una riforma della giustizia ma su una riforma della magistratura. Questa riforma non si occupa dei problemi della giustizia riducendo i tempi dei processi o incidendo sugli organici di magistrati e amministrativi. Non migliora il sistema giustizia che, anzi, viene minato nei suoi aspetti fondamentali: indipendenza e imparzialità". Lo dichiara il segretario del PD Puglia e consigliere regionale Domenico De Santis davanti ad uno dei banchetti informativi organizzati dal PD in Puglia"È una riforma - prosegue il segretario del Pd Puglia - che prova ad indebolire la magistratura col pretesto di separarne le carriere, senza dire che di fatto già lo sono. È la riforma di un potere politico che vuole asservire a sé la giustizia, un disegno pericoloso che mina la nostra storia democratica. Per queste ragioni il 22 e il 23 marzo bisogna votare NO, rispondendo all'arroganza della destra con la forza della mobilitazione civile e dei valori costituzionali" conclude De Santis.