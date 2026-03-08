Vieste, anziana muore durante il tragitto in ospedale: indagata la figlia

FOGGIA - Auna donna di 75 anni,, è morta mentre la figlia la stava accompagnando in auto verso l’ospedale dopo un malore. Per la vicenda, avvenuta il, la figlia è stata iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di

Secondo quanto ricostruito, l’anziana si era sentita male e si era recata al pronto soccorso di Vieste. Qui avrebbe atteso circa un’ora senza che fosse disponibile un’ambulanza per il trasferimento urgente verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Di fronte al peggioramento delle condizioni della madre, la figlia avrebbe deciso di caricarla in auto per raggiungere autonomamente la struttura sanitaria.

Il viaggio, però, si è interrotto tragicamente dopo pochi chilometri. L’anziana è morta lungo la strada all’altezza di Baia delle Zagare, prima di poter arrivare all’ospedale.

La Procura ha disposto ora la riesumazione della salma per effettuare l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte e stabilire se un intervento sanitario tempestivo avrebbe potuto evitare il decesso. Il conferimento dell’incarico per l’esame autoptico è stato fissato per il 17 marzo.

Nel registro degli indagati, oltre alla figlia della vittima, risultano altre tre persone tra medici e infermieri. Nel procedimento sono state inoltre individuate undici parti offese, tutti familiari della donna, che potranno partecipare agli accertamenti tecnici disposti dalla magistratura.