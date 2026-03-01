Referendum Giustizia, a Foggia il dibattito dei “Giuristi per il Sì”: nessun rischio per l’equilibrio democratico

FOGGIA - Un confronto tecnico-giuridico di alto livello si è svolto venerdì pomeriggio nella, con la partecipazione di magistrati, avvocati e docenti universitari, nell’ambito delle iniziative delin vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. L’evento, intitolato, ha approfondito i contenuti della riforma e le ricadute sull’assetto giudiziario.

Di rilievo gli interventi di:

I relatori hanno discusso i principali nodi della riforma, dalla, al funzionamento del, fino ai dati sulle ingiuste detenzioni registrate negli ultimi anni. L’avv., componente del Comitato SìRiforma e coordinatrice dell’evento, ha sottolineato come “la riforma in oggetto non comporta alterazioni dell’equilibrio democratico né rischi per la tenuta costituzionale del sistema”.

Il prof. Colaiacovo ha offerto un inquadramento sistematico delle modifiche costituzionali, soffermandosi sugli effetti tecnici nel processo penale. Il dott. Bretone, tra i firmatari del manifesto dei magistrati favorevoli al Sì, ha evidenziato la necessità di maggiore trasparenza nel sistema delle nomine e nelle dinamiche correntizie interne alla magistratura, rafforzando la fiducia dei cittadini. L’avv. Vaira ha ricordato come la separazione delle carriere abbia soprattutto un effetto culturale, prima ancora che organizzativo, sottolineando il ruolo del giudice nell’applicazione imparziale delle regole.

Messaggio del Comitato e prossime iniziative

All’incontro ha portato il proprio saluto anche l’on. Giandonato La Salandra, tra i firmatari della richiesta di referendum, che ha dichiarato: “Questo confronto ha dimostrato che è possibile discutere di riforma della Giustizia con serietà e rigore, entrando nel merito, senza fomentare paure pericolose”.

Il Comitato SìRiforma continuerà nelle prossime settimane le attività informative sul territorio, offrendo ai cittadini strumenti di conoscenza utili per un voto consapevole nelle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo.