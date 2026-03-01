Tragedia a Brenna: muore a 49 anni Elena Scanu per polmonite bilaterale

COMO – Una grave perdita ha colpito la comunità di Brenna:, 49 anni, originaria della Sardegna, è morta a causa di una

Secondo quanto riportato da La Provincia, la situazione clinica di Elena si sarebbe aggravata improvvisamente. La donna si è recata all’ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove è stata riscontrata la polmonite. Nei giorni precedenti si era rivolta al medico di base per una faringite, ricevendo una terapia a base di antinfiammatori, ma il peggioramento è stato rapido, fino al ricovero in terapia intensiva.

Elena, stimata parrucchiera, lascia un grande vuoto nella famiglia e tra chi le voleva bene. Numerosi messaggi di cordoglio sono comparsi sui social, testimoniando lo sgomento della comunità di fronte a una tragedia così improvvisa.

È stata già disposta l’autopsia per chiarire le cause precise del decesso.