Regione Puglia, 104 candidature per i direttori generali delle ASL e IRCCS: nominato componente della commissione esaminatrice

BARI - Sono 104 le candidature pervenute entro i termini sulla piattaforma digitale indicata dall’avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse per ricoprire l’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Puglia. Le posizioni interessate riguardano le ASL di Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto, l’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia e gli IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e “S. De Bellis” di Castellana Grotte.

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, la procedura prosegue con la nomina dei componenti della commissione esaminatrice. La commissione sarà composta da tre membri: uno designato da Agenas, uno dall’Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Puglia. Su proposta del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è stato nominato componente il dottor Ettore Attolini.

Una volta insediata, la commissione analizzerà tutte le candidature ricevute ed effettuerà i colloqui, predisponendo la rosa di candidati da cui il presidente della Giunta regionale potrà attingere per le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli IRCCS.

L’iter conferma l’impegno della Regione Puglia nella selezione di figure dirigenziali qualificate e trasparenti, fondamentali per garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari sul territorio.