Foggia, scomparsa giovane donna rumena di 21 anni: attivato piano di ricerche

Da giorni non si hanno più notizie di una giovane donna rumena di 21 anni, giunta a Foggia da qualche mese per lavorare come bracciante agricola nelle campagne della provincia.

A denunciarne la scomparsa tre giorni fa è stata una sua connazionale, che ha riferito agli inquirenti che nei giorni precedenti la 21enne avrebbe iniziato a prostituirsi insieme a lei in una zona periferica della città, lungo la statale 16.

Nella denuncia, l’amica ha anche segnalato alcuni uomini che, nelle settimane precedenti alla sparizione, avrebbero importunato la giovane. Per ritrovarla è stato attivato un piano di ricerche esteso a livello provinciale e nazionale.

La Polizia sta conducendo le indagini e, nei pressi del luogo in cui le due donne si sarebbero prostituite, è stato ritrovato il telefono della 21enne. Il cellulare è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti e contatti.